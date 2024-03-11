İstanbul'da ücretsiz iftar çadırları ve adresleri 2024

Rahmet ve bereket ayı Ramazan, milyonlarca Müslüman'ın oruç ibadetini yerine getirdiği 30 günü kapsıyor.
Ramazan sofralarında buluşan Müminler, birlikte ve beraberliğin önemini bir kez daha anlıyor.
Megakent İstanbul da Ramazan havasına büründü. Birçok ilçede kurulan iftar çadırları, vatandaşın oruç açtığı yerler olmaya hazırlandı.
Bu sene iftar çadırı kurulacak mı, nerede kurulacak, İstanbul iftar çadırı adresleri gibi başlıklar merak konusu oldu.
İşte 2024 İstanbul ücretsiz iftar çadırı adresleri...
İftar çadırları 2024
İstanbul'un neredeyse tüm ilçelerinde Ramazan çadırları kurulacak.
Ramazan ayı boyunca İstanbullulara her gün 60 farklı noktada 16 bin kişilik iftar yemeği verilecek.
İstanbul'da iftar çadırları, Mecidiyeköy, Avcılar, Beylikdüzü, Esenyurt ve Cevizlibağ metrobüs duraklarında; Yenikapı Marmaray İstasyonu'nda; Beşiktaş ve Kadıköy İskelelerinde; Ümraniye, Çekmeköy, Kozyatağı, Kartal metro istasyonlarında; Eminönü, Şirinevler ve Üsküdar meydanlarında kurulacak.