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İstanbul'da ücretsiz iftar çadırları ve adresleri 2024

İstanbul'da ücretsiz iftar çadırları ve adresleri 2024 Bir Ramazan geleneği olan iftar çadırlarının bu sene nerelerde kurulduğu merak konusu oldu. Peki, İstanbul'da Ramazan çadırı kuruldu mu? Nerelerde iftar çadırı var? İşte 2024 İstanbul iftar çadırı adresleri...