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İstanbul'da yaşanacak! Saat 20.00 denildi; Özellikle Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Şişli...

İstanbul'da yaşanacak! Saat 20.00 denildi; Özellikle Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Şişli... İstanbul için geri sayım... Pazar akşamı başlayacak olan kar yağışı yarın öğlen saatlerine kadar etkili olacak.