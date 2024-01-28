İstanbul'da yaşanacak! Saat 20.00 denildi; Özellikle Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Şişli...

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Beklenen geliyor...
Yetkililer, özellikle İstanbul'a dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), vatandaşları uyardı.
AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi genelinde hafta sonu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkili olmasının beklendiği kaydedildi.
Karla karışık yağmur ve kar şeklinde başlayacak yağışların akşam saatlerinden (20.00) itibaren il genelinde kar yağışına dönüşmesi bekleniyor.
Etkisi sürecek
Olumsuz hava koşullarının 29 Ocak pazartesi sabah saatlerinde itibaren etkisini artırması, 30 Ocak Salı sabah saatlerine kadar fırtınayla birlikte yer yer kuvvetli yağışların gerçekleşmesi bekleniyor.
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