İstanbul'daki ilçelerde kim kazandı? İstanbul'un ilçelerinde hangi aday nereleri kazandı? 14 Mayıs seçimlerinin tamamlanmasını ardından seçmenler illerin ve ilçelerin oy oranlarını araştırmaya başladı. Peki en çok seçmenin yer aldığı İstanbul'un ilçelerinde hangi aday daha fazla oy aldı? İşte İstanbul'un ilçelerindeki son durum..

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için dün sandık başına gitti. Milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimler katılım oranıyla tarihe geçmeyi başardı. Bilindiği üzere Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49.49, Kılıçdaroğlu %44.79, Sinan Oğan ise %5.26 oy aldı. Seçmenlerin en çok merak ettiği ve internette araştırdığı konular arasında ise İstanbul'un ilçelerinde hangi adayın kazandığı konusu yer aldı. Peki, İstanbul'daki ilçelerde kim kazandı? İşte yanıtı.. Katılım oranının %90.53 olduğu İstanbul'da 11,367,598 seçmen sandığa gitti. İşte İstanbul'un ilçelerinde ortaya çıkan sonuç.. Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı ilçeler Fatih

Bahçelievler

Başakşehir

Bağcılar

Arnavutköy

Esenler

Sultangazi

Şile

Beykoz

Ümraniye

Sancaktepe

Pendik

Sultanbeyli

Çekmeköy

Bayrampaşa

Kağıthane

Zeytinburnu

Gaziosmanpaşa

Güngören

Sultanbeyli Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı ilçeler Adalar

Üsküdar

Eyüpsultan

Sarıyer

Beşiktaş

Kadıköy

Maltepe

Ataşehir

Beylikdüzü

Avcılar

Küçükçekmece

Silivri

Çatalca

Büyükçekmece

Esenyurt

Şişli

Kartal

Tuzla

Bakırköy