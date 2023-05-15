İstanbul'daki ilçelerde kim kazandı? İstanbul'un ilçelerinde hangi aday nereleri kazandı?

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimleri için dün sandık başına gitti.
Milyonlarca seçmenin oy kullandığı seçimler katılım oranıyla tarihe geçmeyi başardı.
Bilindiği üzere Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olabilmek için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarıştı.
Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan %49.49, Kılıçdaroğlu %44.79, Sinan Oğan ise %5.26 oy aldı.
Seçmenlerin en çok merak ettiği ve internette araştırdığı konular arasında ise İstanbul'un ilçelerinde hangi adayın kazandığı konusu yer aldı.
Peki, İstanbul'daki ilçelerde kim kazandı? İşte yanıtı..
Katılım oranının %90.53 olduğu İstanbul'da 11,367,598 seçmen sandığa gitti. İşte İstanbul'un ilçelerinde ortaya çıkan sonuç..
Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığı ilçeler
- Fatih
- Bahçelievler
- Başakşehir
- Bağcılar
- Arnavutköy
- Esenler
- Sultangazi
- Şile
- Beykoz
- Ümraniye
- Sancaktepe
- Pendik
- Sultanbeyli
- Çekmeköy
- Bayrampaşa
- Kağıthane
- Zeytinburnu
- Gaziosmanpaşa
- Güngören
- Sultanbeyli
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazandığı ilçeler
- Adalar
- Üsküdar
- Eyüpsultan
- Sarıyer
- Beşiktaş
- Kadıköy
- Maltepe
- Ataşehir
- Beylikdüzü
- Avcılar
- Küçükçekmece
- Silivri
- Çatalca
- Büyükçekmece
- Esenyurt
- Şişli
- Kartal
- Tuzla
- Bakırköy