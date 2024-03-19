İstanbullular için büyük kolaylık! Seyahat süresi 8 dakikaya düşüyor Yeni metro hattının hizmete girmesiyle birlikte Arnavutköy ile İstanbul Havalimanı arasındaki seyahat süresi yalnızca 8 dakikaya düşecek.

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Arnavutköy-İstanbul Havalimanı arasındaki 14 kilometrelik yeni metro hattı bugün hizmete açılacak.

Bugün açılacak olan Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile iki mesafe arasındaki ulaşım 8 dakikaya düşecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, yeni metro hattıyla İstanbul'a yaptıkları raylı sistem uzunluğunun 161,7 kilometreye ulaşacağını ifade etti.

Bakan Uraloğlu ayrıca Bakanlık olarak İstanbul'da toplam 147,7 kilometre uzunluğunda olan yedi raylı sistem hattını da devreye aldıklarını söyleyerek, Marmaray'ın yanı sıra Levent-Hisarüstü, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı metroları gibi projelerin Bakanlık tarafından yapıldığını belirtti.

Arnavutköy- İstanbul Metro Hattı'nın dört istasyondan oluştuğunu aktaran Uraloğlu, Arnavutköy-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile Arnavutköy ilçesinin Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile bağlanacağını kaydetti.