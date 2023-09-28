Meteorolojinin İstanbul uyarısı etkisini gösterdi.
İstanbul'un birçok ilçesinde akşam saatlerinde yağış başladı.
Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa’da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü.
Hızlanan sağanak, yollardan taştı. Evleri ve işyerlerini basan sular, vatandaşlara zor anlar yaşattı.
AFAD uyarısı telefonlara mesaj olarak gelirken, eğitim de merak konusu oldu.
Devam edeceği belirtilen yağışların akabinde cuma günü okulların durumu araştırılıyor.
29 Eylül Cuma okullar tatil mi, Yarın okul var mı soruları için gözler MEB'e çevrildi.
İşte İstanbul'da son durum...
Okullar tatil mi 29 Eylül 2023?
Meteoroloji'den yapılan sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul'un birçok noktasında gök gürültülü yağış hafta sonu etkili olacak.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz tatil duyurusu gelmedi. Eğitimin cuma günü devam etmesi bekleniyor.