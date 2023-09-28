İSTANBUL'U SEL ALDI! 29 Eylül Cuma okullar tatil mi? MEB'den açıklama... İstanbul'daki yoğun yağışın ardından birçok yeri su bastı, sel oluştu. Öğrenciler ise yarın okulların tatil ilan edilip edilmediğini merak ediyor. Peki, 29 Eylül Cuma İstanbul'da okullar tatil mi? Gözler MEB'e çevrildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Meteorolojinin İstanbul uyarısı etkisini gösterdi. İstanbul'un birçok ilçesinde akşam saatlerinde yağış başladı. Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Küçükçekmece ve Gaziosmanpaşa’da etkili olan yağış nedeniyle yollar göle döndü. Hızlanan sağanak, yollardan taştı. Evleri ve işyerlerini basan sular, vatandaşlara zor anlar yaşattı. AFAD uyarısı telefonlara mesaj olarak gelirken, eğitim de merak konusu oldu. Devam edeceği belirtilen yağışların akabinde cuma günü okulların durumu araştırılıyor. 29 Eylül Cuma okullar tatil mi, Yarın okul var mı soruları için gözler MEB'e çevrildi. İşte İstanbul'da son durum... Okullar tatil mi 29 Eylül 2023? Meteoroloji'den yapılan sağanak yağış uyarısının ardından İstanbul'un birçok noktasında gök gürültülü yağış hafta sonu etkili olacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan henüz tatil duyurusu gelmedi. Eğitimin cuma günü devam etmesi bekleniyor.