İster takın, ister yatırım yapın! Habbe bilezik yok satıyor; İşte fiyatı... Anadolu bölgesinin incisi olan Habbe bilezik modelleri, yeni gelinlerin ilgi odağı oldu. Hem fiyatını hem de şeklini gören anında kuyumcuya koşuyor. İşte fiyatları...

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Takı dünyasının köklü geçmişinden gelen Habbe bilezikler, Güneydoğu Anadolu'nun sembol mücevherlerinden biri olarak bilinir.

İnce el işçiliği ve zarif detaylarıyla öne çıkan bu takılar, insanlık tarihinde özel bir yere sahiptir.

Özellikle 1900'lerin başında popülerliği doruk noktaya ulaşan Habbe bilezikler, o dönemde neredeyse günümüzdeki tektaş yüzükler kadar değerli kabul edilirdi.

Hem estetik görünümüyle görenleri kendine hayran bırakan hem de fiyat bakımından erişilebilir olan bu takılar, piyasada önemli bir yer tutuyor.

Günümüzde de popülerliğini koruyan Habbe bilezikler, farklı modelleri ve fiyatlarıyla takı tutkunlarının ilgisini çekmeye devam ediyor.

İşte fiyatları…

Habbe bilezik fiyatları

22 Ayar 31.50 gram Habbe bilezik 104 bin 921 TL civarında,

22 Ayar 11.27 gram Habbe bilezik 39 bin 158 TL civarında,

22 Ayar 8.35 gram Habbe bilezik 30 bin 150 TL civarında satışa sunuluyor. İşçiliklerine göre fiyatlar değişkenlik gösterebiliyor.