İster tuzlu, ister tuzsuz! 15 dakikada salamura yaprak saklama yöntemi…

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Yaprak sarma, hazırlığı zahmetli ve sabır gerektiren geleneksel bir lezzet.

Yaprakların yanı sıra iç malzemenin de önceden tam hazır olması gerekiyor. Ancak, bazen en zor kısmı yaprakları sağlıklı ve küflenmeden saklamak olabiliyor.

Peki, yaprakları uzun süre tazeliğini kaybetmeden, küflenmeden nasıl muhafaza edebilirsiniz?

İşte en sağlıklı ve zahmetsiz yaprak saklama yöntemi:

TAZE SALAMURA YAPRAĞIN SIRRI

Yaprakları tuzlu ya da tuzsuz olarak hazırlayıp, buzdolabında ya da serin bir ortamda taze tutabilirsiniz.

Öncelikle yaprakların sap kısımlarının uzun bırakılması ve yaprakların yıkanmak yerine temiz, nemli bir bezle silinmesi gerekiyor.

Ardından yapraklar 10’ar adet üst üste konup dörde katlanarak kavanozun içine yerleştiriliyor. Kavanozun yarısına kadar soğuk su dolduruluyor ve kalan yapraklar da katlanarak kavanoza ekleniyor.

Kapaklar sıkıca kapatıldıktan sonra kavanozlar kaynatma işlemi yapılıyor. Yarım dolu tencerede, kapakları aşağı bakacak şekilde yerleştirilen kavanozlar yaklaşık 15 dakika suda bekletiliyor.

Bu süreçte yapraklar yavaş yavaş sararmaya başlıyor. Kaynatma sonrası kavanozlar ters çevrilip düz bir zeminde bir gün bekletiliyor.

Tuzlu ya da tuzsuz olarak uygulayabileceğiniz bu yöntemle, kışın bile evinizde doğal ve sağlıklı yaprak sarma hazırlayabilirsiniz.