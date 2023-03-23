İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İtalya ve İngiltere Euro 2024 Elemeleri C grubu ilk maçında kozlarını paylaşacak. Dev maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. İşte maçın detayları..

Euro 2024 Elemeleri grup maçları bugün başlıyor. C grubunda oynanacak olan İtalya - İngiltere maçının detayları merak uyandırdı. İki dev takımın karşılaşacağı C grubu ilk maçı futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Maçın başlayacağı saat ve yayınlanacağı kanal araştırılmaya başladı. Sırbistan Futbol Federasyonu'ndan Srdjan Jovanovic'in yöneteceği kritik maç Napoli'de bulunan Diego Armando Maradona Stadyumu'nda oynanacak. İki takımda arasında 23 Eylül 2022 tarihinde oynanan UEFA Uluslar Ligi maçını İtalya 1-0'lık skorla kazanmayı başarmıştı. Peki İtalya - İngiltere maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın detayları.. İtalya - İngiltere maçı ne zaman? İtalya - İngiltere maçı 23 Mart 2023 Perşembe günü saat 22.45'te oynanacak. Zorlu mücadele S Sport Plus ve S Sport 2 kanallarından naklen yayınlanacak.