İTALYA KUPASI FİNALİ! Fiorentina - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İtalya Kupası'nda final heyecanı yaşanıyor. Fiorentina ve Inter final maçında karşı karşıya gelecek. İşte dev maçın merak edilen detayları..

İtalya kupası sahibini buluyor. Fiorentina ile Inter'in karşı karşıya geleceği maçın detayları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor.

Fiorentina İtalya Kupası yarı final etabında Cremonese'yi eleyerek finale kalmayı başardı. Inter ise yarı finalde Juventus'u eleyerek adını finale yazdırdı.

Vincenzo Italiano'nun çalıştırdığı Fiorentina ile Simone Inzaghi'nin çalıştırdığı Inter İtalya kupasını müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak.

Fiorentina ve Inter bu sezon ligde iki kez karşı karşıya geldi. Ligin ilk yarısında Fiorentina'nın sahasında oynanan maçı Inter 4-3 kazanırken ligin ikinci yarısındaki maçı ise Fiorentina deplasmanda 1-0 kazandı.

İki ekip bu sezon üçüncü kez kozlarını paylaşacak. Peki Fiorentina - Inter maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev maçın detayları..

Fiorentina - Inter maçı ne zaman?

İtalya kupası finalinde oynanacak olan Fiorentina - Inter maçı 24 Mayıs Çarşamba (bugün) günü saat 22:00'de oynanacak. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak mücadele TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.