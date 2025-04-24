İtalya Kupası heyecanı TRT Spor'da! İşte bugün şifresiz yayınlanacak yarı final maçı...

Hüseyin Topuz
İtalya Kupası yarı final heyecanı TRT Spor ekranlarında yaşanıyor.
İlk olarak Inter ile Milan arasında oynanan müsabakayı ekrana getiren TRT Spor bugün oynanacak Bologna - Empoli maçınıda şifresiz olarak yayınlayacak.
Bologna ile Empoli arasında oynanan ilk müsabakayı Bologna deplasmanda 3-0 kazandı.
Bologna - Empoli yarı final rövanş maçı için geri sayım başladı. Bu turu geçen takım finalde Milan'ın rakibi olacak.
İşte kritik maçın bilgileri...
Bologna - Empoli maçı 24 Nisan Perşembe (bugün) günü saat 22:00'de oynanacak. Kritik mücadele TRT Spor ekranlarından şifresiz olarak ekrana gelecek.