İtfaiyecilerin yöntemi: Yumurtanın akını sürün, ne acı kalıyor ne iz... Bütün itfaiyeciler bu yöntemi kullanıyor. Protein deposu ve kahvaltıların vazgeçilmezi olan yumurta, alternatif tıpta da oldukça değerliymiş. Yumurtanın akını ayırıp sürmeniz yeterli.

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Evde yaşanan yanıklar, herkesin başına gelebilecek yaygın bir ev kazasıdır. Neyse ki çoğu zaman ciddi bir durum oluşturmazlar.

Birinci derece yanıklar, cildin dış katmanını etkiler ve genellikle hafif ağrı, kızarıklık ve şişmeye neden olur.

İkinci derece yanıklar, cildin daha derin katmanlarını etkiler ve kabarcıklara ve beyaz, ıslak, parlak bir cilde yol açabilir.

Bu yanıklar da evde tedavi edilebilir, ancak dikkatle yönetilmelidir.

Ev kazalarında oluşan hafif yanıkların herhangi bir iz kalmaması ve hızlı bir şekilde iyileşmesi için bu yöntemi deneyebilirsiniz.

İtfaiyeciler de bu yöntemi kullanıyor

Bu yöntem itfaiyecilerin eğitimi sırasında ders olarak verilmiş;

Bir yanık meydana geldiğinde, kapsadığı alan ne olursa olsun ilk önce etkilenen alanı sıcaklık azalıncaya ve deri tabakalarını yakmayı bırakıncaya kadar soğuk suyun altında tutun.

Ardından bu bölgeye yumurta akı sürün. En az bir saat bu işlemi uygulayın. Ertesi sabah bir şey kalmayacak.