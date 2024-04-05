İtirazlar yapılmıştı: Peki hangi illerde seçim tekrarlanacak? Süreç nasıl işleyecek? 31 Mart yerel seçimlerinin ardından tartışmalı il ve ilçeler Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunmuştu. Kabul edilen itirazlar sonucunda nerelerde seçimin tekrarlanacağı merak ediliyor. Peki hangi il ve ilçelerde seçim tekrarlanacak? İşte, detaylar…

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Türkiye Yerel Yöneticilerini seçmek için 31 Mart Pazar günü sandık başına gitmişti. Gerçekleşen oylamanın ardından birçok yerde itirazlar meydana gelmiş ve oylar tekrar sayılmıştı.

Çekişmeli geçen seçim yarışı sonrası açıklanan sonuçlara çeşitli yerlerden itirazlar İlçe Seçim Kurulu’na bildirilmişti. İlçe Seçim Kurulu tarafından kabul edilen itirazlar Yüksek Seçim Kuruluna bildirilmiş ve ardından belirli yerlerde seçimin tekrarlanmasına karar verilmişti.

Yapılan itirazlar sonucunda nerelerde seçimin yenileceği vatandaşlar tarafından merak edilirken seçim tekrarına gidecek yerler belli oldu. Peki nerelerde seçim tekrarlanacak? Süreç nasıl işleyecek? İşte, tüm cevaplar…

Nerelerde yerel seçim tekrarlanacak?

ARDAHAN

CHP adayı ve mevcut Belediye Başkanı Faruk Demir 5 bin 49 oy, AK Parti adayı Yunus Baydar ise 4 bin 875 oy aldı. İl Seçim Kurulu AK Parti'nin itirazını kabul etti, seçimleri yenileme kararı aldı.

AKPAZAR

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde de ilçe seçim kurulu tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verildi. CHP'nin adayı Zeynel Yıldırım 471 oy alırken AK Parti'nin adayı Ali Aydın 467, DEM Parti adayı Orhan Çelebi ise 274 oy aldı.

GÜZELYURT

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde bir oyla kaybeden AK Parti'nin itirazı kabul gördü. Seçimlerin yenilenmesine karar verildi. Güzelyurt'ta belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre 549 oy alan İYİ Parti adayı Hazim Turan kazanmıştı. AK Parti adayı Ünal Demircioğlu 548 oy almıştı.

HİLVAN

DEM Parti belediyeyi kazandığı Şanlıurfa'nın Hilvan'da ilçesinde, AK Parti'nin 15 sandığa itirazı üzerine seçimleri yenileme kararı verildi. Hilvan'da DEM Parti adayı Serhan Paydaş 6 bin 960 oy, AKP adayı Aslan Ali Bayık 6 bin 439 oy almıştı.

PINARBAŞI

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçim MHP'nin itirazının ardından iptal edildi. CHP, uzun yıllar sonra kazandığı ilçede 5 bin 82 oy almıştı, MHP ise 4 bin 758 oyda kalmıştı.