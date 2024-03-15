İzleyici şaşıracak! Bahar dizisinin Parla’sı eğer onun kızıysa… Yayınlanmaya başlamasıyla reytingleri alt üst eden dizi hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Bahar’ın genç yıldızlarından olan Parla hakkındaki detay izleyiciyi sarsacak. İşte, o detay…

ensonhaber.com

SHOW TV ekranlarında seyirci ile buluşmaya başlayan ve yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir seyirci kitlesine ulaşmayı başaran Bahar: Uyanmaya Hazır mısın? reytingleri yeni bölümleriyle alt üst etmeye devam ediyor.

Başrollerini Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı komedi dizisi seyircisini her bölüm yeni bir macera ile karşılıyor.

Kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran Bahar’ın senaryosunun çalıntı olduğuna dair iddialar ortada gezerken aynı zamanda dizinin Kore yapımı olan Doktor Cha’dan uyarlama olduğu konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

Parla hakkındaki ilginç detay...

Bu iddialara karşın izleyiciler Doktor Cha’yı izleyerek gelecek bölüm hakkında tahminler yürütmeye başladı. Bu tahminler arasında çarpıcı bir detay ise dikkat çekmeyecek gibi değil.

Doktor Timur'un, kendi kızıyla Rengin'in kızını uzak tutmak istemesinin ardındaki sebep artık netleşti. Kore dizisinin senaryosundan edinilen bilgilerden yola çıkılarak ortaya atılan iddialara göre, Doktor Rengin’in kızı Parla'nın aslında Timur ile Rengin'in kızı olduğu söyleniyor.