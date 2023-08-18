İzleyiciler şokta! İşte MasterChef All Star 17 Ağustos eleme adayları… MasterChef All Star, dün akşam yeni bölümüyle izleyicileri ekrana kilitledi. Haftanın 3. Dokunulmazlık oyununu oynayan yarışmacılar, 6 Şubat depreminde gönüllü olarak yardım eden vatandaşları ağırladı. Dokunulmazlık oyunu sonrası iki yarışmacı daha eleme potasına girdi. İşte o isimler…

ensonhaber.com Her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen MasterChef All Star'da dün akşam unutulmaz bir gece yaşandı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi için yarım eden vatandaşlar, dün akşam MasterChef All Star'a konuk oldu. Tadımı deprem gönüllüsü vatandaşların yaptığı yarışma programında, haftanın 3. Dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Yapılan tadımın ardından günün sonunda haftanın 3. Dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı. Mavi takım ise kendi arasında bireysel dokunulmazlık oynadı. “Sıfır atık” konseptinde yemekler yapan mavi takım yarışmacılarından bireysel dokunulmazlığı kazanan isim Gamze oldu. Gamze’nin bir takım arkadaşını potaya çıkarmasının ardından oylama sonucunda ikinci eleme adayı da belirlendi. İşte dün akşamın eleme adayları… MasterChef All Star'da eleme potasına kimler girdi? Dün akşam yaşanan heyecan dolu mücadelelerin ardından dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takımda, Gamze bireysel dokunulmazlığı kazandı. Gamze'nin seçimiyle eleme potasına giren ilk yarışmacı Azize oldu. Ardından yapılan oylama sonucu ikinci eleme adayı Rıfat oldu.