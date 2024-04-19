İzmir, Aydın, Muğla, Antalya; az önce tarih verildi! Dışarda kıyamet kopacak Türkiye'nin batı kısmında yağışlar devam ederken, meteoroloji kaynaklarından yeni uyarı geldi. İzmir, Antalya, Aydın, Muğla ve çevresi için tarih verdi. Dışarda resmen kıyamet kopacak....

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Türkiye'nin batı kısmında yağışlar devam ederken, meteoroloji kaynaklarından gelen yeni uyarılar dikkat çekiyor.

Özellikle İzmir, Antalya, Aydın, Muğla ve çevresi için verilen tarihlerle ilgili uyarılar, dışarıda beklenen şiddetli yağışlar ve fırtınalarla ilgili.

Hava durumu uzmanları, bu bölgelerdeki vatandaşları dışarıda iken tedbirli olmaları konusunda uyarıyor.

Tedbirler alınsın

Meteoroloji kaynağı Hava Forum, X hesabından yaptığı paylaşımda cuma gecesi, felaketin geleceğini şu sözlerle duyurdu:

"Dikkat! Cuma gecesi ve cumartesi; İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya hattında kuvvetli meteorolojik hadiseler bekliyoruz. Buralarda yaşayan takipçilerimiz su baskınlarına ve yağış anında ani fırtınaya karşı dikkatli olmalı..."