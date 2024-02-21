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İzmir için kötü haber geldi: Resmen başlamadan bitti! O tarihi bekleyecekler...

İzmir için kötü haber geldi: Resmen başlamadan bitti! O tarihi bekleyecekler... Meteoroloji kaynaklarından yeni uyarı geldi. Bu kez İzmirlileri ilgilendiriyor. Resmen kış mevsimi gelemeden gidiyor. İzmirliler artık o tarihi bekleyecek...