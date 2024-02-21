İzmir için kötü haber geldi: Resmen başlamadan bitti! O tarihi bekleyecekler...

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Küresel iklim değişikliğinin Türkiye'deki etkileri her geçen gün daha belirgin hale geliyor.
Son dönemde yaşanan beklenmedik hava olayları, Türkiye'nin farklı bölgelerinde dikkatleri çekiyor.
Özellikle İzmir'de yaşayanlar için Meteoroloji uzmanları kötü bir haber verdi.
İzmir'de ikamet eden vatandaşlar, meteoroloji kaynaklarından gelen kötü haberle sarsıldı.
Resmen o tarihe kadar kar, kış görmeyecekler…
Kış mevsimi bitti
Meteoroloji Kaynağı Hava Forum, İzmir için kış mevsiminin bittiğini duyurdu. Yeni kış mevsimini şu sözlerle açıkladı:
"İzmir için kar açısından 2023/24 kış mevsimi bitmiştir. 2024/25 kış mevsimine 285 gün kaldı..."