İzmir su kesintisi: O ilçeler susuz kalacak! 28 Mart İZSU su kesinti listesi

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İzmir'de yaşanacak su kesintileri vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Su kesintisi nedeniyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar İZSU'nun resmi sitesini ziyaret ederek kesintiler hakkında bilgi alabiliyor.
İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, resmi sitesi üzerinden yaptığı duyurular ile su kesintisi yaşanacak ilçe ve mahalleleri duyuruyor.
Yaşanacak su kesintilerini önceden öğrenmek isteyenler arama motorlarında sık sık araştırma yapıyor.
Peki, 28 Mart Perşembe günü İzmir'de hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak?
İşte İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçelerin listesi..
İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler
İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.