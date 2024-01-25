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İzmir'de büyük kesinti! Hangi ilçeler susuz kalacak? 25 Ocak İZSU su kesinti listesi..

İzmir'de büyük kesinti! Hangi ilçeler susuz kalacak? 25 Ocak İZSU su kesinti listesi.. İZSU Genel Müdürlüğü su kesintisi yaşanacak bölgeleri açıkladı. Peki İzmir'de hangi ilçelerde sular kesilecek? İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama…