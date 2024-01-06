İzmir'de deprem! Son dakika 6 Ocak 2024 nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler...

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Türkiye, deprem yaşamaya devam ediyor.
Deprem bölgesi dışında diğer illerdeki vatandaşlar dahi, en ufak bir sarsıntıda panik oluyor.
Son olarak İzmir'de "deprem mi oldu" sorusu yüz binler tarafından araştırılıyor.
Peki, son dakika deprem mi oldu, nerede? AFAD son depremler listesi 2024!
İzmir'de deprem
İzmir'in Çandarlı ilçesinde merkez üssü Ege Denizi'nin 7,5 km açığında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamada saat 14.53'te hissedilen deprem yerin yaklaşık 9 km derinliğinde oluştu.
Deprem çevre illerden de hissedildi.