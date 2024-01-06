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İzmir'de deprem! Son dakika 6 Ocak 2024 nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler...

İzmir'de deprem! Son dakika 6 Ocak 2024 nerede deprem oldu, kaç şiddetinde? AFAD son depremler... İzmir'de hisseden vatandaşlar, arama motorlarına "deprem mi oldu" sorusunu yöneltiyor. AFAD, anbean son depremler listesini yayımlıyor. Peki, 6 Ocak deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde? İşte detaylar...