İzmir'de sular ne zaman gelecek? 30 Kasım 2023 İZSU su kesintisi ve arıza sorgulama İZSU, bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. İşte 30 Kasım Perşembe günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

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İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), kentin bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

İzmir'de arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İZSU tarafından paylaşıldı.

Su kesintisi nedeniyle zor durumda kalmak istemeyen vatandaşlar, "Sular hangi ilçelerde, ne zaman kesilecek?" sorusuna yanıt arıyor.

Peki İzmir'de hangi bölgelerde su kesintisi yaşanacak? İşte 30 Kasım 2023 tarihinden İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeler..

İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler

İzmir'de su kesintisi yaşanacak bölgeleri aşağıdaki linki ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

İZMİR SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA EKRANI