Japonya'ya vize var mı? Japonya Türklerden vize istiyor mu 2024?

Japonya'nın, Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği ileri sürüldü.
Sosyal medya platformu X'te yayılan paylaşımlar, etkileşime neden oldu.
Paylaşımlardan birinde de 1 Ekim 2024 tarihinden itibaren kapıda vize döneminin sona ereceği iddia edildi.
"Türkiye'den vizesiz olarak girilebilen ülkelerden biri olan Japonya, 1 Ekim 2020 itibariyle vizesiz seyahati sonlandırdı.” ifadelerinin yer aldığı gönderi, merak konusu oldu.
Anadolu Ajansı Teyit Hattı, iddiaları Japonya İstanbul Başkonsolosluğu'na sordu.
Peki, Japonya'ya vize mi getirildi? Japonya Türklerden vize istiyor mu? İşte güncel durum...
JAPONYA'YA VİZE VAR MI
Eski bir haberin bir görselle yeniden paylaşılması, bazı sosyal medya kullanıcılarında yanılgıya yol açtı.
Japonya İstanbul Başkonsolosluğu, şu an böyle bir çalışma olmadığını açıkladı. Bu durumda, mevcut vize koşulları geçerli.
Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesindeki paylaşımda konuyla ilgili kısa bir bilgilendirme yer aldı.
Türkiye Cumhuriyeti Tokyo Büyükelçiliği'nin 15 Mayıs 2024 tarihli duyurusunda "Türkiye ile Japonya arasındaki mevcut anlaşma uyarınca, vatandaşlarımız turizm ve iş ziyareti maksatlı seyahatlerinde azami 90 gün süreyle vizeden muaftır." denildi.
Kaynak: AA