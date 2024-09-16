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Japonya'ya vize var mı? Japonya Türklerden vize istiyor mu 2024?

Japonya'ya vize var mı? Japonya Türklerden vize istiyor mu 2024? Japonya'nın Türkiye'ye vize zorunluluğu getirdiği iddiası, sosyal medyada etkileşime neden oldu. Bu kapsamda, özellikle seyahat planlayan vatandaşlar, Japonya'ya vize zorunluluğu olup olmadığını araştırıyor. Peki, Japonya'ya vize var mı? Türklerden vize istiyor mu? İşte son durum...