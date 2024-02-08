Jeff Bezos Amazon hisselerini satıyor; İşte 1 hissenin güncel fiyatı...

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Amazon'u kurucusu Jeff Bezos, hisselerini satışa çıkarıyor.
Dünyanın en zenginlerinden olan iş insanı, kısa süre önce SEC'e (ABD'nin SPK'sı) yaptığı başvuruda, 31 Ocak 2025 tarihinden önce şirketteki 50 milyon kadar hissesini satmayı planladığını duyurdu.
Güncel hisse fiyatı
Şu anki hisse fiyatı olan 171,80 dolara göre yaklaşık 8,6 milyar dolar değerinde olan hisseler, ilk olarak Kasım 2023'te ana hatları çizilen bir planın parçası olarak satılacak.