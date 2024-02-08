Jeff Bezos Amazon hisselerini satıyor; İşte 1 hissenin güncel fiyatı... Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un önümüzdeki 1 yıl içinde 50 milyona yakın hisse satacağı öğrenildi. Söz konusu hisseler şu anda 8,6 milyar dolar değerinde.

ensonhaber.com

Borsa ile ilgilenenlere sevindiren haber...

Amazon'u kurucusu Jeff Bezos, hisselerini satışa çıkarıyor.

Dünyanın en zenginlerinden olan iş insanı, kısa süre önce SEC'e (ABD'nin SPK'sı) yaptığı başvuruda, 31 Ocak 2025 tarihinden önce şirketteki 50 milyon kadar hissesini satmayı planladığını duyurdu.

Güncel hisse fiyatı

Şu anki hisse fiyatı olan 171,80 dolara göre yaklaşık 8,6 milyar dolar değerinde olan hisseler, ilk olarak Kasım 2023'te ana hatları çizilen bir planın parçası olarak satılacak.