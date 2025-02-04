Jesus ve İsmail Kartal karşı karşıya! Al-Hilal - Persepolis maçı ne zaman ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Asya futbolunun en prestijli organizasyonlarından olan AFC Şampiyonlar Ligi’nde heyecan devam ediyor.

Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal ile İran temsilcisi Persepolis zorlu karşılaşmada kozlarını paylaşacak.

AFC Şampiyonlar Ligi'nin 7. haftasında Jorge Jesus'un çalıştırdığı Al Hilal ile İsmail Kartal'ın çalıştırdığı Persepolis galibiyet için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin eski iki teknik direktörünün taktik savaşı vereceği mücadele, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

Peki, Al-Hilal - Persepolis maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Al-Hilal - Persepolis maçı ne zaman?

Al Hilal - Persepolis maçı 4 Şubat Salı (bugün) günü saat 21.00'de başlayacak.

Al Hilal - Persepolis maçı Spor Smart ve D-Smart GO ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.