K-Pop yıldızı Moonbin kimdir? Evinde ölü bulunmuştu! Moonbin kaç yaşında, aslen nereli ve neden öldü? Dünyaca ünlü K-Pop gruplarından Astro’nun üyesi Moonbin’in evinde ölü bulunduğu açıklanmıştı. Ünlü ismin cansız bedeninin bulunmasından sonra biyografisi ve ölüm sebebi merak edildi. Peki K-Pop yıldızı Moonbin kimdir? Moonbin kaç yaşında, aslen nereli ve neden öldü?

26 Ocak 1998 - 19 Nisan 2023 doğumlu olduğu bilinen Moonbin, Fantagio şirketinden çıkış yapmıştır. Güney Koreli erkek grubu Astro'nun bir üyesi olarak bilinen isim, Güney Koreli oyuncu, şarkıcı ve modeldir. Chungbuk Eyaleti, Cheonju'da dünyaya gelmiştir ve Hanlim Çoklu Sanat Okulu'nda eğitim almıştır.

Annesinin etkisiyle 2004 yılında çocuk model ve Ulzzang olarak kariyerine giriş yapan isim, 2006'da, TVXQ'nun klibinde yer almıştır.

Moon Bin, beşinci sınıftan beri Fantagio stajyeri olarak eğitim almıştır. Astro ile ilk çıkışını yapmadan öncesinde Moon Bin, grup ile beraber To Be Continued adlı bir web dramasında rol almıştı.

Moon Bin, 23 Şubat 2016 tarihinde altı üyeli erkek grubu Astro'nun bir parçası olarak çıkışını yapmış ve Astro kariyerine başlamış oldu.

Moonbin neden öldü?

25 yaşında olduğu bilinen Moon Bin, 19 Nisan 2023 akşamı provalara gelmemişti. Ünlü ismin menajeri tarafından Seul'un Gangnam semtindeki evinde ölü bulunduğu öğrenildi. Ölüm nedeni hakkında bilgi paylaşılmadı. Fakat Xsports News tarafından ölümünün araştırıldığı ifade edildi.

Bazı haber kaynakları Seul Gangnam Polisi tarafından yayınlanan açıklamayı paylaşarak "Görünüşe göre kendi canına kıydı. Şu anda kesin ölüm nedenini belirlemek için otopsi olasılığını tartışıyoruz." ifadelerini kullandı.