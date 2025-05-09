Kabak çekirdeğinin satışı yasaklandı: Tüm raflardan indiriliyor

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ABD’de sağlıklı atıştırmalıklar arasında yer alan “Organik Jumbo Kabak Çekirdeği” ürünü, salmonella şüphesiyle raflardan toplatılıyor.

Advantage Health Matters tarafından yapılan açıklamada, 8 onsluk paketlerde satılan ürünün salmonella bakterisiyle kontamine olma ihtimali nedeniyle geri çağrıldığı bildirildi.

Yetkililer, özellikle bağışıklık sistemi zayıf bireyler, yaşlılar ve küçük çocuklar için büyük risk taşıyan bakterinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini vurguluyor.

Salmonella enfeksiyonu taşıyan bireylerde genellikle yüksek ateş, ishal, mide bulantısı, kusma ve karın ağrısı gibi belirtiler görülüyor. Ancak bazı durumlarda enfeksiyon kana karışarak daha ciddi sonuçlar doğurabiliyor.

ÜRETİMİ DURDURULDU

ABD’de satışı yapılan “Organik Jumbo Kabak Çekirdeği” ürününde salmonella riski tespit edilmesinin ardından üretici firma, kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Sağlık güvenliği çerçevesinde, olası tehlikenin kaynağını belirlemek amacıyla yürütülen incelemeler devam ederken, ürünün üretimi geçici olarak durduruldu.

Şirketten yapılan açıklamada, geri çağırma süreci kapsamında tüketicilere çağrıda bulunularak, 8 onsluk paketlerde satılan kabak çekirdeği ürünlerini satın aldıkları marketlere iade etmeleri ve tam geri ödeme almaları istendi.