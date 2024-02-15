Kabin bagajı hakkı bitti mi, ücretli mi? Pegasus kabin bagajı ücreti 2024 Uçak ile seyahat edecek olan yolcular, kabin boy valizlerini ücretsiz olarak taşıyabiliyordu. Havayolu şirketi Pegasus'un duyurusu ile bu hakkın son bulduğu açıklandı. Yolcular, "kabin bagajı kaldırıldı mı", "kabin bagajı ücretli mi", "kabin bagaj hakkı kaç kg, kaç tl" gibi sorulara yanıt arıyor. İşte konunun detayları...

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Bagajlarda yeni düzenleme...

Uçak ile seyahat edenleri ilgilendiriyor!

Pegasus, uçuşlarda uçak içerisindeki yoğunluğu engellemek adına kabin bagajında yeni düzenlemeye gittiğini duyurdu.

Yurt dışı ve KKTC uçuş paketlerinde geçerli olacak kabin bagaj düzenlemesi merak ediliyor.

Uçaklarda kabin bagajı kalktı mı? Kabin boy valiz ücretli mi? Kabin bagaj hakkı kaç kilo? Pegasus kabin bagajı paralı mı, ne kadar? İşte tüm detaylar...

Pegasus kabin bagajı değişikliği

Pegasus, yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında uçak içine getirebilecek bagaj haklarında değişikliğe gitti.

Önceki uygulamada, ekonomi sınıfından bilet satın alan yolculara kişi başına 15 kilogram ücretsiz bagaj hakkı sunulmaktaydı.

Pegasus yaptığı açıklamada, "Yurt dışı ve Kıbrıs uçuşlarında kabin bagaj hakkı içeren bir uçuş paketi seçmeyen veya kabin bagaj hakkı satın almayan misafirlerimiz; uçak içerisine yalnızca 1 adet koltuk altına sığacak çanta getirebilir" ifadelerine yer verdi.

Yeni düzenlemenin 14 Şubat 2024 itibari ile alınan biletlerde geçerli olacağı açıklayan Pegasus, "Uçak içine ölçü sınırının üzerinde veya ek parça getirmeniz durumunda, her ek parça için uçağa biniş esnasında ekstra ücret tahsil edilecektir" denildi.

Kabin bagajı ücretli mi?

"Yurt içi uçuşlarında kabin bagajı ve uçak altı bagaj haklarında bir değişiklik yoktur" denilen açıklamada, "Mevcut kurallarımız uygulanmaya devam edecektir. Uçak içine yalnızca 1 adet en fazla 55*40*20 cm boyutlarında ve 8 kg ağırlığında kabin bagajı getirebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.