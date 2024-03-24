Kabusa dönüşüyor! Bu cihazları uzatma kablosuna takarsanız… Her zaman olduğu gibi, prizlere ulaşmakta zorlandığımız anlarda uzatma kabloları hayat kurtarıcı olabiliyor. Ancak bu cihazları uzatma kablolarına bağlarsanız sonuç felakete dönüşebilir.

ensonhaber.com

Yaşam alanlarımızın vazgeçilmez parçaları haline gelen teknolojik ürünler, artık hayatımızın her anında bizi takip ediyor.

Ancak bu cihazları kullanırken sık sık karşılaştığımız bir sorun var: elektrik prizlerinin ulaşılması zor noktalarda bulunması.

Prizler bazen yatağımıza uzak, bazense çalışma masamıza erişmek istediğimiz alanlarda olabiliyor. Bu durumda imdadımıza uzatma kabloları yetişiyor.

Ancak yapılan araştırmalara göre, uzatma kabloları bazı cihazlar için gerçek bir tehlike oluşturabiliyor.

Peki bu cihazlar neler? İşte detaylar...

Uzatma kablosuna takılmaması gereken cihazlar

Çamaşır makinesi

Çamaşır makinesi kullanırken, üreticilerin önerdiği gibi uzatma kablolarından kaçınmak önemli. Doğrudan priz kullanmak ve evinizde sağlıklı bir sigorta sistemi olduğundan emin olmak, çamaşır makinenizin verimli ve güvenli çalışmasını sağlar.

Buzdolabı

Buzdolabı ve dondurucuları da uzatma kablolarına takmamak gerekiyor. Aşırı gerilim seviyelerine ulaşabilen bu cihazlar, ev güvenliği için tehlikeli olabilir.

Mikrodalga, kahve makinesi, ütü

Mikrodalga fırın, kahve makineleri ve ütüler de uzatma kablolarından uzak tutulmalıdır. Bu cihazlar, dakikalar içinde yüksek miktarda enerji harcayabilir ve doğrudan priz bağlantısıyla daha güvenli şekilde çalışır.

Isıtıcı, klima

Isıtıcılar ve klimalar gibi daha büyük ve temel cihazlar da doğrudan priz bağlantısıyla kullanılmalıdır. Uzmanlar ayrıca saç maşası, fön makinesi gibi yüksek enerji harcayan ürünlerin de uzatma kablolarına takılmamasını öneriyor.