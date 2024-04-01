Kaç il AK Parti'den CHP'ye geçti? İşte AK Parti'den CHP'ye geçen iller 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarına göre AK Parti'den CHP'ye geçen iller büyük merak uyandırdı. İşte AK Parti'den CHP'ye geçen illerin listesi...

ensonhaber.com

Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler için sandığa gitti.

Resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyet Halk Partisi 37.74 oy oranı ile Türkiye genelinde 1. parti oldu.

Bu sonuçlar birlikte Cumhuriyet Halk Partisi, 1989'dan bu yana ilk kez birinci parti konumuna geçti.

Türkiye genelinde sandıkların tamamının açılmasının ardından en çok merak edilenler arasında ise AK Parti'den CHP'ye geçen iller aldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre 2019'da AK Parti'nin kazandığı 10 il bu seçimlerde CHP'ye geçti.

AK Parti'den CHP'ye geçen iller şu şekilde;

- Bursa

- Balıkesir

- Uşak

- Denizli

- Afyonkarahisar

- Kırıkkale

- Kilis

- Adıyaman

- Zonguldak

- Giresun