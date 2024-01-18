Kaç tane Müslüman ülke var? İşte İslam ülkeleri listesi 2024 Nüfusun büyük bir kısmının Müslüman olduğu ülkeler, İslam ülkeleri olarak bilinmektedir. Peki, dünyada kaç tane Müslüman ülke vardır? En çok Müslüman hangi ülkededir? İşte İslam dünyası listesi...

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2022 yılı itibarıyla dünyada toplam 2 milyarı aşkın Müslüman vardır.

Müslümanların %87-90'ı Sünnilik mezhebine ve %10-13'ü Şiilik mezhebine mensuptur. Bunların dışında birçok farklı İslam mezhebi bulunmaktadır.

Orta Doğu, Kuzey Afrika, Batı Afrika gibi bölgelerde de Müslüman nüfus çoğunluktadır.

Araştırmalara göre İslam dini en geç 2070 yılında yaklaşık 3 milyarlık bir nüfusa ulaşacak ve Hristiyanlığı geçip dünyanın en kalabalık dini hâline gelecektir.

Sıklıkla merak konusu olan İslam ülkeleri sıralı liste halinde araştırılmaktadır.

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Peki, kaç Müslüman ülke vardır? İşte güncel liste...

En çok Müslüman hangi ülkede var?

Dünyanın en kalabalık Müslüman nüfusuna sahip ülkesi Endonezya'dır.

Müslüman nüfusu 216 milyon (%90) civarlarındadır.

İslam ülkeleri

Birleşmiş Milletler'in kayıtlarına göre dünya üzerinde toplamda 206 ülke yer almaktadır. Bunlardan 50 tanesi Müslüman ülkelerdir.

Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Benin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Brunei Darüsselam, BurkinaFaso, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Fas, Fildişi Sahili, Filistin, Gabon, Gambiya, Gine, Gine Bissau, Guyana, Irak, İran, Kamerun, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Komorlar, Kuveyt, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Mali, Mısır, Moritanya, Mozambik, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Senegal, Sierra Leone, Somali, Sudan, Surinam, Suriye*, Suudi Arabistan, Tacikistan, Togo, Tunus, Türkiye, Türkmenistan, Uganda, Umman, Ürdün, Yemen.