Kadınlara müjde: O şehirde ulaşım bedava! Bursa Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kadınlar için anlamlı bir jestle taçlandırıyor. Kadınlar, bu özel günde şehir içi ulaşımdan ücretsiz olarak yararlanabilecekler!

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Bursa'da yaşayan kadınlar için müjdeli haber geldi!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, şehir içi toplu ulaşım hizmeti onlara ücretsiz olacak.

BursaRay, tüm Burulaş otobüsleri ve özel halk otobüsleri ile ilçelerdeki halk otobüslerine yönelik bu özel uygulama, ilçeler ile Bursa şehir merkezi arasındaki hatlar ve turistik hatlar hariç olacak şekilde gerçekleştirilecek.

Kadınlar, bu ayrıcalıktan faydalanmak için 'Bursakartlarını okutarak' ücretsiz olarak toplu taşıma araçlarını kullanabilecekler.

İstedikleri yerde inebilme imkanı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda güvenliği ön planda tutarak kadınlar, engelliler ve yaşlı vatandaşların rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmelerini sağlamak için önemli bir adım attı.

Saat 22.00 ile saat 06.00 arasında durağın dışında, güzergâh üzerinde istedikleri yerde inebilecekler.