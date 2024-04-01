Kadir Gecesi hangi gün? 2024 Kadir Gecesi tarihi... Kadir gecesinin tarihi hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. Peki, 2024 yılında Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? İşte Kadir gecesinin tarihi...

ensonhaber.com

Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir gecesinin hangi güne denk geldiği vatandaşların gündeminde yer alıyor.

Bin aydan daha hayırlı gece olarak adlandırılan Kadir Gecesi genellikle Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilmektedir.

Kadir gecesi, Kur’an’ın Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.

İslam dünyası için en önemli günlerin başında yer alan Kadir Gecesi hakkında aramalar hız kazandı.

Kadir gecesinde ibadet etmek isteyen vatandaşlar arama motorlarında konu hakkında tarih araştırması yapıyor.

Peki, Kadir gecesi ne zaman? İşte vatandaşların araştırdığı o tarih...

Kadir gecesi ne zaman?

Kadir Gecesi 2024 yılında 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor.

Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi sorguya çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız.