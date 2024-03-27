Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Ramazan ayı içerisinde bulunan Kadir gecesinin hangi güne denk geleceği merak ediliyor.
Kadir Gecesi, İslam alemi tarafından genellikle Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilmektedir.
Kadir gecesi, Kur’an’ın Allah tarafından Cebrail Aleyhisselam aracılığıyla Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v)'e vahyedilmeye başlandığı gecedir.
İslam dünyası için en önemli günlerin başında gelen Kadir Gecesi hakkında aramalar hız kazandı.
Peki, Kadir gecesi ne zaman? İşte merak edilen o tarih...
Kadir gecesi ne zaman?
Bin aydan daha hayırlı gece olarak adlandırılan Kadir Gecesi 2024 yılında 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor.
Bu gecelerde mümkün olduğu kadar günahlarımızdan tövbe etmeli, kendimizi sorguya çekmeli, Kur’an okumalı, nafile ve varsa kaza namazı kılmalıyız.