Haberler



Bilgi



Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor?

Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? Kadir Gecesi hakkında aramalar son günlerde hız kazandı. Peki, 2024 yılında Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen o tarih...