Kadir İnanır öldü mü, yaşıyor mu? Usta oyuncudan son haber...

Kara Gözlüm, Selvi Boylum Al Yazmalım, Tatar Ramazan, Marziye gibi unutulmaz yapımların başrol oyuncusu Kadir İnanır, sevenlerini korkuttu.
74 yaşındaki sanatçı Kadir İnanır, Beykoz'daki ikametinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.
İnme geçiren İnanır'ın bilinci kapalı şekilde Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildiği belirtildi.
Hastanede beyin tomografisi ve MR çekilen sanatçı, acil ameliyata alındı.
Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Bu kapsamda milyonlar son detayları merak ediyor.
"Kadir İnanır öldü mü, son durumu nedir," "Kadir İnanır yaşıyor mu" soruları gündemde yer alıyor.
İşte sağlık durumu...
"Entübe"
Bakan Fahrettin Koca, "Tıkalı olan serebral arter damarının başarılı bir operasyonla açılmasının ardından yoğun bakıma alınmış; entübe edilmiş ve uyutulmuş olarak takibine karar verilmiştir" ifadelerini kullandı.
Başhekim Prof. Dr. Necdet Sağlam da İnanır'ın ameliyatının başarılı geçtiğini belirterek, "Yoğun bakımda, durumu stabil" dedi.
Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır ise doktorların zamanında müdahale ettiğini ve hayati tehlikenin olmadığını söyledi.