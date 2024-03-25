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Kadir İnanır öldü mü, yaşıyor mu? Usta oyuncudan son haber...

Kadir İnanır öldü mü, yaşıyor mu? Usta oyuncudan son haber... İnme geçiren usta oyuncu Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin son bilgi sevenlerini üzdü. Sağlık Bakanlığı, İnanır'ın entübe edildiğini açıkladı. Peki, Kadir İnanır öldü mü yaşıyor mu? İşte detaylar...