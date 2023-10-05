Kadro yıkılıyor! Beşiktaş - Lugano maçı şifresiz mi, hangi kanalda? CANLI İZLE

UEFA Konferans Ligi heyecanı başlıyor.
Avrupa Ligi grup maçlarının 2. haftasında ülkemizi temsil eden Beşiktaş, bu akşam İsviçre temsilcisi Lugano ile kozlarını paylaşacak.
D grubunda mücadele eden Kara Kartal, turun ilk haftasında Clup Brugge ile karşılaşmış, deplasmandan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.
Geçtiğimiz hafta 1 puanla grup maçlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu maçta 3 puan elde etmeyi hedefliyor.
Futbol tutkunları ise karşılaşmanın ekranlara geleceği yayın kanalını araştırıyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçının ardından Beşiktaş maçının da şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu.
Peki, Beşiktaş - Lugano maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler...
Beşiktaş - Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan Avrupa Ligi D Grubu Beşiktaş - Lugano karşılaşması bu akşam saat 19:45’te başlayacak. Maç, EXXEN platformunda şifreli yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI CANLI İZLE
Beşiktaş muhtemel 11'i
Ersin, Rosier-Bailly-Colley-Masuaku, Amir-Salih, Rashica-Chamberlain-Muleka, Aboubakar
Konferans Ligi D Grubu puan durumu
1- Beşiktaş 1
2- Club Brugge 1
3- Bodo Glimt 1
4- Lugano 1