Kadro yıkılıyor! Beşiktaş - Lugano maçı şifresiz mi, hangi kanalda? CANLI İZLE UEFA Konferans Ligi’nde ikinci grup maçları başlıyor. Temsilcimiz Beşiktaş, İsviçre ekibi Lugano’yu İstanbul’da ağırlayacak. Maça saatler kala, yayın kanalı ve muhtemel 11’leri araştırılıyor. İşte Beşiktaş - Lugano maçının detayları…

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UEFA Konferans Ligi heyecanı başlıyor.

Avrupa Ligi grup maçlarının 2. haftasında ülkemizi temsil eden Beşiktaş, bu akşam İsviçre temsilcisi Lugano ile kozlarını paylaşacak.

D grubunda mücadele eden Kara Kartal, turun ilk haftasında Clup Brugge ile karşılaşmış, deplasmandan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Geçtiğimiz hafta 1 puanla grup maçlarına başlayan siyah-beyazlılar, bu maçta 3 puan elde etmeyi hedefliyor.

Futbol tutkunları ise karşılaşmanın ekranlara geleceği yayın kanalını araştırıyor. Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçının ardından Beşiktaş maçının da şifresiz yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu.

Peki, Beşiktaş - Lugano maçı şifresiz mi, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları ve muhtemel 11'ler...

Beşiktaş - Lugano maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak olan Avrupa Ligi D Grubu Beşiktaş - Lugano karşılaşması bu akşam saat 19:45’te başlayacak. Maç, EXXEN platformunda şifreli yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI CANLI İZLE

Beşiktaş muhtemel 11'i

Ersin, Rosier-Bailly-Colley-Masuaku, Amir-Salih, Rashica-Chamberlain-Muleka, Aboubakar

Konferans Ligi D Grubu puan durumu

1- Beşiktaş 1

2- Club Brugge 1

3- Bodo Glimt 1

4- Lugano 1