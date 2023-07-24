Kaleseramik (KLSER) halka arz sonuçları açıklandı! İşte Kaleseramik halka arz detayları.. 20 Temmuz ve 21 Temmuz tarihlerinde halka arz için talep toplayan Kaleseramik'in halka arz sonuçları açıklandı. İşte Kaleseramik halka arz detayları..

20 ve 21 Temmuz tarihlerinde talep toplama işlemleri gerçekleştirilen Kaleseramik'in halka arz sonuçları hakkında aramalar hız kazanmıştı.

Geçtiğimiz günlerde halka arz için talep toplama işlemlerini gerçekleştiren Kaleseramik'in halka arz sonuçları belli oldu.

KLSER hisse koduyla borsada işlem görecek olan Kaleseramik merakla beklenen halka arz sonuçları belli oldu.

Kaleseramik'in halka arzının büyüklüğü 2.734.761.625 TL olarak açıklanmıştı. Hissenin halka açıklık oranı ise %21,25 olarak belirlendi.

Kaleseramik halka arzında, toplamda 1.919.116 yatırımcıdan talep toplandı.

Kaleseramik halka arzında bireysel yatırımcılara 49-50 adet (1.250 TL) pay dağıtıldı. Halka arza kat 3,3 talep gelmiştir. Halka arzın detaylarını aşağıdaki görselden inceleyebilirsiniz..