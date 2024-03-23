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Kalorifer peteklerinin üzerine limon koymak bakın ne işe yarıyor...

Kalorifer peteklerinin üzerine limon koymak bakın ne işe yarıyor... Kış aylarında evinizi sıcacık tutmanın ve aynı zamanda hoş bir kokuyla donatmanın harika bir yolu limon kabuğu koymaktır. Limon kabuğu, kalorifer peteklerine yerleştirildiğinde evinize hafif ve ferah bir koku yayarak keyifli bir ortam oluşturur.