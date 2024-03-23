Kalorifer peteklerinin üzerine limon koymak bakın ne işe yarıyor...

Eskiden sobanın üzerine portakal, mandalin ve limon kabukları koyularak ortama güzel koku yayması sağlanırdı.
Günümüzde sobanın yerini kalorifer petekleri aldı. Birçok kişi peteklerin üzerine limon, portakal ya da mandalina kabuğu koyuyor.
Kalorifer peteklerinin üzerine limon kabuğu koymanın sadece kokuyu güzelleştirmekle kalmadığını biliyor muydunuz?
Peki, kalorifer peteklerinin üzerine limon koymak ne işe yarıyor? İşte yanıtı...
Isınmış kalorifer peteklerinin üzerine limon, portakal veya mandalina kabukları koyarsanız evin içindeki kötü kokuyu yok edebilirsiniz. Bu sayede evin güzel kokmasını sağlayabilirsiniz.
Limonun hoş kokmasının yanı sıra anti-bakteriyel özelliği vardır. Bu da havadaki kötü kokuyu, mikropları ve bakterileri temizlemesine yardımcı olmaktadır.
Bu özelliğiyle burun tıkanıklığına da iyi geliyor. Hem burnunuzu açıyor hem de daha fazla tıkanmasını önlüyor.