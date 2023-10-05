Kalp değil, gözler hiç değil! En duygusal organa bakın... Organlarımız duygulardan etkilendiği şüphesiz. Peki, en duygusal organınızı biliyor muydunuz...Herkes kırılan bir kalp veya ağlayan gözler olarak tahmin ediyor ancak gerçekler çok başka.

ensonhaber.com Organlarımız, biyolojik görevlerinin yanı sıra duygusal açıdan da etkilenmeye müsaittir. Nasıl ki fiziksel sağlığımız, mental sağlımızı etkiliyorsa; gün içerimizde yaşadığımız duygularda, organlarımızı etkilemektedir. Mutluluk, stres, üzüntü, kırgınlık gibi duygular yaşadığımızda kalbimiz ve gözlerimiz gibi reaksiyon verirler. Duygusallık denilince herkes kalp olarak düşünse de, en duygusal organımız pek bilinmiyor. Mide çok duyarlı En duygusal organımız midedir. Yapılan araştırmalarda duyguların, mide sağlığımızı etkilediği gözlenmiştir. Bir üzüntü, sinir, stres, aşkla gelen mutluluk, hüzün, sevinç, doğadaki kuş seslerinin yarattığı duygusal durum karşısında mide hemen reaksiyon verir. Bu tüm sindirim sistemini etkiler. Mesela havanın güzelliği veya kötülüğü bile o gün sindirim sistemimizi olumlu veya olumsuz etkiler. Bir üzüntü, sinir halinde mide hemen reaksiyon verir, kendini kasar.