Kalp krizi belirtileri nelerdir? Kalp krizi nasıl anlaşılır?

Hüseyin Topuz

Günümüzde kalp ve damar hastalıkları, dünya genelinde en yaygın ölüm nedenleri arasında yer almaktadır.

Bu hastalıkların başında gelen kalp krizi, aniden ortaya çıkabilen ve zamanında müdahale edilmediğinde hayati tehlike yaratabilen ciddi bir sağlık sorunudur.

Kalp krizini erken fark etmek, tedavi sürecinde büyük önem taşır ve çoğu zaman hayat kurtarıcı olabilir.

Bu nedenle kalp krizinin belirtilerini tanımak ve kriz anında ne yapılması gerektiğini bilmek, herkes için hayati bir gerekliliktir.

Peki, kalp krizi belirtileri nelerdir ve nasıl anlaşılır? İşte merak edilenler...

Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir?

Kalp krizi belirtileri kişiden kişiye farklılık gösterebilir. En yaygın belirtiler şunlardır:

1. Göğüs Ağrısı veya Rahatsızlık

- Göğüste baskı, sıkışma, dolgunluk veya ağrı hissi

- Genellikle birkaç dakika süren veya tekrar eden bir rahatsızlık

2. Kol, Sırt, Boyun, Çene veya Mideye Vuran Ağrı

- Özellikle sol kola yayılan ağrı

- Sırtta, boyunda veya çenede hissedilebilecek bir rahatsızlık

3. Nefes Darlığı

- Dinlenirken ya da hafif bir efor sırasında bile zor nefes alma

4. Soğuk Terleme

- Sebepsiz yere ani başlayan terleme

5. Mide Bulantısı veya Kusma

- Kalp krizleri bazen mide rahatsızlığı gibi de hissedilebilir

6. Baş Dönmesi veya Bayılma Hissi

- Ani baş dönmesi ya da bilinç kaybına yakın bir his

Kalp Krizi Nasıl Anlaşılır?

Kalp krizi geçirdiğinizden şüpheleniyorsanız şu durumlara dikkat edin:

- Ağrı geçmiyorsa veya birkaç dakikadan uzun sürüyorsa

Ağrı hareket etmekle artıyor ya da istirahatte de devam ediyorsa

Eşlik eden belirtiler (nefes darlığı, terleme, mide bulantısı) varsa

Ailede kalp hastalığı öyküsü varsa risk daha yüksektir