Kalp krizi geçirmişti! Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu nasıl, son durumu ne?

TRT Spor'un usta spikeri Erdoğan Arıkan, Pazar günü oynanan Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının son bölümünde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı.
Keçiörengücü - Sakaryaspor maçının anlatımı sonrası kalp krizi geçiren Erdoğan Arıkan yoğun bakıma alınmıştı.
Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu merak ediliyor.
Yaşanan bu gelişme sonrası Erdoğan Arıkan'ın son durumu hakkında aramalar hız kazandı.
Peki, Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumu nasıl? İşte usta spikerin son durumu...
Bilinci açıldı
Sağlık Bakanlığı, tedavi altına alınan Erdoğan Arıkan'ın sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaptı.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Dün akşam saatlerinde kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırılan spor spikeri Erdoğan Arıkan'ın bilinci açık olup, tedavisi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam etmektedir."