Haber Merkezi

Şubat ayından bu yana yaklaşık 600 bin kamu işçisi toplu iş sözleşmeleri kapsamında devam edem zam teklifi görüşmelerini yakından takip ediyor.

Hastane, bakanlık, üretim santralleri, demiryolları, karayolları ve diğer birçok kamu kurumunda çalışan kamu işçileri alacağı zam oranına odaklanmış durumda.

Söz konusu görüşmelerde ilk zam teklifinin verilmesinin ardından gözler ikinci teklife çevrilmiş durumda. Peki, Kamu işçisi toplu iş sözleşmesi zammı belli oldu mu? Toplu iş sözleşmesinde zam oranı ne kadar oldu?

KAMU İŞÇİSİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ ZAMMI BELLİ OLDU MU?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, yaptığı son açıklamada Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın yeni zam teklifini açıklayacağını ifade etti. Kısa süre içerisinde teklifin netlik kazanması bekleniyor.

Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ay için yüzde 7 ikinci 6 ay için ise yüzde 5 olmuştu.