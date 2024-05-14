Kamuda tasarruf paketi nedir? Kamuda tasarruf paketinin içeriğinde ne var? Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından açıklanan yeni tasarruf paketi vatandaşların merak konusu olmuş durumda. Peki söz konusu olan kamuda verimlilik ve tasarruf paketi nedir? Tasarruf paketinin içeriğinde neler var? İşte detaylar…

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Geçtiğimiz gün Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf paketi vatandaşların merak konusu olmuş durumda. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile birlikte ortak olarak belirlenen kamuda verimlilik ve tasarruf paketi ayrıntıları hakkında sıkı araştırmalar yapılmaya başladı.

13 Mayıs Pazartesi açıklanan kamuya yönelik olan tasarruf paketi hakkında ne olduğu ve içeriğinde neler olduğu en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki kamuda verimlilik ve tasarruf paketi nedir? Verimlilik ve tasarruf paketinin içeriğinde neler var?

Kamuda tasarruf paketi nedir?

Kamuda tasarruf paketi, hükümetin kamu harcamalarını azaltmayı hedeflediği bir dizi önlemi kapsayan bir düzenlemedir. Bu düzenlemeyle birlikte alınacak olan önemler, kamu kurumlarının harcamalarını daha verimli ve etkin bir şekilde yönetmelerini sağlamayı amaçlıyor.

Kamuda tasarruf paketinin içeriğinde neler var?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından açıklanan tasarruf paketinin içeriğinde neler olduğu da oldukça merak ediliyor. İşte, Şimşek’in açıklamasından paket içeriği:

Yapısal reformları hızlandıracağız kamu maliyesinde birçok reform yapmak.

Kamuda taşıt sayısı ve standartları belirledik. Kamuda yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durdurmak.

Yabancı menşeli araç kullanımını sonlandırmak.

Kamuda deprem riski olanlar hariç yeni bina alımı ve yapımını 3 yıl süreyle durdurmak.

Kamuda yönetim kurulu ücretlerine sınırlama getirmek.

Yapılacak düzenlemeyle yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirmek.

Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilmesi.

Kamu kurumlarının ajanda, takbim, plaket ve eşantiyon türü hediyelerinin verilmesi yasaklanması.

Kamu alımları DMO aracılığıyla yapılmasını esas hale getirmek.

Mobilya, tefrişat ve ofis donanımı gibi demirbaş alımlarını 3 yıl süreyle durdurmak.

Makina ve teçhizatlar ekonomik ömrünü tamamlamadan elden çıkarılmayacak.

Harcama disiplini çerçevesinde deprem ve zorunlu harcamalar hariç mal ve hizmet alım ödeneklerinde yüzde 10, yatırım ödeneklerinde ise yüzde 15 kesintiye gidilmesi.

Kamu yatırımlarında da önceliklendirmeye gidilmesi.

Fiziki ilerlemesi yüzde 75'in üzerine olan yatırım projeleri, deprem riski nedneiyle gerekli olan yatırım projelerini önceliklendirilmesi.

Gıda arzını artıran projeler, yeşil ve dijital dönüşüm ile OSB liman-demiryolu bağlantı projelerini önceliklendirilmesi.

Zorunlu haller dışında kamu yatırım programına yeni proje alınmaması.

Deprem riski hariç, yeni hizmet binası alımının/yapımının 3 yıl süreyle durdurulması.

Kamu yerleşkeleri için getirilen kişi başına m² standardının uygulanması.

Yeni bina kiralanmaması, mevcut kiralamaların bir takvimle sonlandırılması.

Doğal afet ve güvenlik hariç, yeni lojman ve sosyal tesis alımı/ yapımı ve kiralanmasının süresiz olarak yasaklanması.

Savunma ve güvenlik hariç, mevcut sosyal tesislerin ekonomiye kazandırmak.

Lojman kiralarının ve sosyal tesis ücretlerinin rayiç bedel dikkate alınarak gözden geçirilmesi.

Kamuda yeni personel istihdamının emekli olanlarla sınırlandırılması.

Toplam açıktan atama izin sayılarının Bütçe Kanununda belirlenmek.

Destek personeli sayısının zaman içinde belirli program dahilinde azaltılmak.

Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modellerinin geliştirmke.

Kamuda çalışanlar için yönetim kurulu ücretlerine tavan sınır getirilmesi, aşan kısmın bütçeye gelir kaydedilmesi.

Yazışma sistemine geçişi tamamlamak

Tebligatlarda elektronik tebligat sistemlerini kullanmak.

Kurumsal arşivleri elektronik ortama taşınmak.

Yayın, rapor vb. tanıtım amaçlı doküman basımının yapılmamak.

Sokak ve cadde ışıklandırmasında LED dönüşümünün hızlandırılmak.

Kamu bina ve tesislerinde enerji verimliğini artıran uygulamalar geliştirilmek, yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanılmak

Ekonomik değeri olan atıkların, bedeli karşılığında her yıl değerlendirilmesinin zorunlu hale getirmek.