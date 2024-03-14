Kan grubunuz kalp krizi ve felç geçirme riskinizi gösteriyor! Kanı o gruptan olanlarda risk daha az… Kan grupları sağlığımız hakkında bazı ipuçlarını da verir. Verdikleri bu ipuçları arasında oldukça yaygın olan kalp krizi geçirme olasılığı da yer alır. Daha az riski olan grup arasında ise o kan grubu yer alır. İşte, o kan grubu…

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Bazı hastalıkların görülme sıklığı ile kan grubu arasında bir ilişki bulmaya çalışmak için çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

Bu çalışmaların sonuçlarının da gösterdiği gibi, kan grupları arasındaki çarpıcı bir farkla, kardiyovasküler hastalık gelişme riskine dair belirteçler saptanmıştır.

Kanımızın hastalıklar hakkında çeşitli ipuçlarıyla dolu olduğunu aktaran uzmanlar, özellikle kalp krizi ve felç gibi rahatsızlıkların risklerinin kan grubuna göre farklılık gösterdiğini aktardı.

İşte, kan gruplarına göre kalp krizi ve felç riski...

A tipi kana sahip kişilerin, vücudun çevredeki genel olarak zararsız maddelere karşı aşırı bir bağışıklık tepkisi oluşturma eğilimi gösterdiği bir durum olan atopi geliştirme riski yani alerji olasılığı arttığı söylenmiştir.

B kan grubunda olan kişilerin ise tromboembolik hastalık ve hipertansiyon gibi sağlık problemlerine daha yatkın olduğu aktarılmıştır. Hipertonsiyonla ilişkili olarak da kalp krizi ve felç gibi hastalıkların riski de artmış olur.

0 kan grubunda olan kişilerin ise A ve B kan grubuna dahil olan kişilere göre kalp krizi ve felç gibi hastalıklara yakalanma risklerinin daha düşük olduğu ve onlara nazaran daha sağlıklı bir hayat sürebildikleri söylenmiştir.

Ancak her ne kadar kan grubunuz sağlıksal risk üzerinde etkisi varsa da bu o kadar da önemli değildir. Bu nedenle, sağlık sorunları ortaya çıktığında kan grubunuzu suçlamaktan kaçınarak yaşam tarzınızı gözden geçirmeniz daha sağlıklı bir yaşam sürmenizde daha etkili olacaktır.