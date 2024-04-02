Kanal D’den şoke eden karar; İnci Taneleri hayranları yıkılacak

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 28 Mart Çarşamba akşamı 10. bölümüyle ekranlara dönüş yaptı.
Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan senaryo ve başrol performansıyla dikkat çeken dizi, izleyicileri yine ekranlara kilitlemeyi başardı.
Geçtiğimiz bölümde, dizi kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.
Selim Erdoğan, Reyyaz karakteriyle ilk kez izleyicilerin karşısına çıktı ve performansıyla büyük beğeni topladı.
Yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ederken, izleyicileri üzen haber geldi.
Yeni bölüm yayınlanmayacak
Oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi ünlü isimlerin yer aldığı İnci Taneleri'nin yeni bölümü heyecanla bekleniyordu.
Ancak son anda değişiklik yaşandı. Kanal D’nin yayın akışında İnci Taneleri’nin yeni bölümüne yer verilmedi.
4 Nisan Perşembe Kanal D yayın akışı
06:50 Baht Oyunu
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Camdaki Kız
12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 İnci Taneleri (Tekrar)
23:15 Yerli Dizi
01:30 Yerli Dizi
03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı