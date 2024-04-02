Kanal D’den şoke eden karar; İnci Taneleri hayranları yıkılacak
ensonhaber.com

Kanal D'nin sevilen dizisi İnci Taneleri, 28 Mart Çarşamba akşamı 10. bölümüyle ekranlara dönüş yaptı.

Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkan senaryo ve başrol performansıyla dikkat çeken dizi, izleyicileri yine ekranlara kilitlemeyi başardı.

Geçtiğimiz bölümde, dizi kadrosuna yeni bir isim daha katıldı.

Selim Erdoğan, Reyyaz karakteriyle ilk kez izleyicilerin karşısına çıktı ve performansıyla büyük beğeni topladı.

Yeni bölümü için heyecanlı bekleyiş devam ederken, izleyicileri üzen haber geldi.

Yeni bölüm yayınlanmayacak

Oyuncu kadrosunda Yılmaz Erdoğan'ın yanı sıra Hazar Ergüçlü, Selma Ergeç, Kubilay Aka, Rıza Kocaoğlu, Güven Kıraç ve Yasemin Baştan gibi ünlü isimlerin yer aldığı İnci Taneleri'nin yeni bölümü heyecanla bekleniyordu.

Ancak son anda değişiklik yaşandı. Kanal D’nin yayın akışında İnci Taneleri’nin yeni bölümüne yer verilmedi.

4 Nisan Perşembe Kanal D yayın akışı

06:50 Baht Oyunu

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Camdaki Kız

12:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:15 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 İnci Taneleri (Tekrar)

23:15 Yerli Dizi

01:30 Yerli Dizi

03:15 M. Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

05:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı