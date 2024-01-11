Kanı temizliyor, hücreleri çoğaltıyor! Her gün dalak yiyin, bakın neler oluyor... Kansızlığın bir numaralı ilacı olan sakatat çeşitlerinden dalak, düzenli tüketildiğinde kan hücrelerini çoğaltıyor.

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Kansızlık, günümüzde birçok kişinin mücadele ettiği bir sağlık problemidir.

Tıp literatüründe "anemi" olarak adlandırılır ve kanda yeterli miktarda sağlıklı kırmızı kan hücresi (eritrosit) bulunmaması veya bu hücrelerin işlevini yerine getirememesi durumunu ifade eder.

Kırmızı kan hücreleri, vücutta oksijen taşımakla görevli olan hücrelerdir. Bu görev tamamlanmadığında; halsizlik, soluk cilt, baş dönmesi, nefes darlığı, soğuk eller ve ayaklar görülür.

Kansızlık tedavisi iyi bir beslenme yönteminden geçer. Yediklerimiz, vücuttaki kan hücrelerini destekleyici olmalıdır ki, kan değerlerimiz yükselsin.

Bu noktada tavsiyelerden biri de "dalak" olmaktadır.

Pek, dalak kansızlığa iyi gelir mi? İşte bilgiler...

Demir ve kan deposu

Yüksek demir içeriği sayesinde dalak kan seviyesinin yükselmesini sağlar.

Düzenli dalak tüketenler, kan hücrelerinde çoğalma yaşar. Böylelikle anemi etkisinden hızlıca kurtulabilir.

Dalağın kavurması, ızgarası ve kızartması yapılabilmektedir. Sağlık problemi yaşayan kişilerin bol bol dalak tüketmesi önerilmektedir.