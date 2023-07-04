Kanser yapıyor: Aspartam nedir, nelerde var? Aspartam içeren ürünler Dünya Sağlık Örgütü tarafından kanserojen sayılması ile gündem olan aspartam, günlük hayatta çok sık yer alan bir maddedir. Peki, aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde bulunur? İşte aspartam hakkında bilgiler...

Kola, ketçap, yoğurt başta olmak üzere birçok gıdada bulunan "Aspartam", Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından "kanserojen" listesine alınıyor.

Aspartam, ilaçlarda, hazır gıdalarda ve diyet ürünlerinde tat vermek için kullanılıyor.

DSÖ'nün kanserle mücadele birimi olan Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, aspartamı temmuz ayında "insanlara kanser yapma ihtimali olan" maddeler arasına alacak.

14 Temmuz'da açıklanacak karar ile birlikte aspartam hakkındaki bilgiler de merak konusu oldu.

Aspartam, 1981 yılında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından tüketimi onaylandığından beri beş kez güvenlik testinden geçti ve 90'dan fazla ülke aspartamı kullanımına izin verdi.

Peki, aspartam nedir? Aspartam hangi ürünlerde var? Aspartam zararları nelerdir? İşte detaylar...

Aspartam nedir:

Aspartam, bir yapay tatlandırıcıdır.

Aspartat ve fenil alanin aminoasitlerinin birleşmesiyle oluşan bir dipeptidin metil esteridir. Kimyasal formülü aspartil-fenilalanin-1-metil esterdir.

Şekerden 200 kat daha tatlıdır. 1965 yılında James M. Schlatter tarafından tesadüfen bulunmuştur.

Aspartam içeren ürünler

Aspartam, kola ve diyet içeceklerin çoğunda, meyveli yoğurt ve sütlerde, kahvaltılık gevreklerde, hazır tatlılarda, diyabet hastalarının tükettiği birçok gıdada ve ketçap gibi soslar da dahil olmak üzere pek çok üründe bulunuyor.