Kapı eşiklerini sirkeyle silmek bakın ne işe yarıyor Kapı eşiklerini temizlerken sirke kullanmanın manevi faydaları olduğunu biliyor muydunuz...

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Sirke, asetik asit içerdiği için bakteri ve mikropları öldürücü özelliklere sahiptir. Ayrıca sirke, kireç ve su lekelerini temizlemeye yardımcı olabilir ve yüzeylerdeki yağ ve kirin çözülmesine yardımcı olabilir.

Ancak evin kapısını sirke ile silmek, inanç noktasında da bazı anlamlar taşımaktadır.

Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz "Sirke ne güzel katıktır. Allah'u Teâlâ sirkeye bereket versin, o, benden önceki Peygamberlerin de katığı idi. Sirke varsa, başka katığa ihtiyaç olmaz." (İ.Mace) buyurmuştur.

Sirke ile kapı eşiklerini silmenin etkileri...

Evi sirkeli su ile silmenin en büyük faydası evdeki kötü enerjiyi uzaklaştırmasıdır.

Aynı zamanda kötü göz ve nazardan da korur. Bunun yanı sıra çıkmayan lekelerde sirkeli su ile rahat bir şekilde çıkarılabilir.

Sirke, temizlikte kullanılan doğal bir dezenfektan olarak da mikrop öldürücü özelliğe sahiptir.