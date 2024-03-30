Kapı kollarının pirinçten yapılmasının sebebi bakın neymiş Kapı kollarının pirinç malzemeden yapılmasının sebebi bakın neymiş. İşte merak edilen o detay...

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Kapı kolunun pirinç olması uzun yıllar sorunsuz olarak kullanılmasında önemli bir etkendir.

Kapı kollarının pirinç malzemeden yapılmasının bazı özel sebepleri bulunmaktadır.

Peki, kapı kollarının neden pirinçten yapıldığını biliyor musunuz?

İşte pirinç kapı kollarının bilmeniz gereken bazı faydaları...

Kapı kollarının çoğunlukla pirinçten yapılması tesadüf değildir.

Pirinç kapı kollarının odanıza ışıltılı bir hava kattı doğru ama aslında bunun işlevsel bir nedenide var.

Pirinç genellikle dayanıklı malzemedir ve bundan çok daha önemlisi neme ve insan elindeki yağlara karşı dirençlidir, aynı zamanda antibakteriyeldir.

Bu yüzden pirinç kapı kolları evinizi daha hijyenik tutmanıza yardımcı olur.