Kapıda vizeli 10 Yunan Adası'na nereden gidilir? İşte kalkış limanları Yunan Adaları'a vizesiz seyahat planlayanlar için Türkiye'den kalkış limanları haberimizde...

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Türk vatandaşları 2024 yılında 60 € kapıda vize ücreti ödeyerek yıl boyunca 7 gün süre ile tek girişle 10 Yunan adasına gidebilecek. Bu vize ile birlikte Schengen vizesine ihtiyaç duyulmayacak.

-En az 6 ay geçerliliği bulunan bordo pasaport

-Gidiş-dönüş feribot bileti

-Otel rezervasyonu

-Pasaportta KKTC vize damgasının bulunmaması

-Seyahat sigortası

-Vize başvuru formu

-3 aylık banka hesap dökümü

-60 € vize ücreti

Yukarıdaki şartlar doğrultusunda başvuruda bulunup kapıda vize ücretini yatırdıktan sonra kısa süre içerisinde elektronik ortamda vize onayı alabilirsiniz.

Kapıda vizeli Yunan Adaları ise şöyle:

Midilli (Lesvos)

Sakız (Chios)

Sisam (Samos)

Patmos

Leros (İleryoz)

Kalimnos

Kos (İstanköy)

Simi (Sömbeki)

Rodos

Meis (Kastellorizo)

Peki, Yunan Adaları'na nereden gidilir? Kapıda vizeli Yunan Adaları'na hangi limandan gidilir? İşte kalkış noktaları...

Kapıda vizeli Yunan Adaları ve kalkış limanları 2024

Midilli (Lesvos): Ayvalık

Sakız (Chios): Çeşme

Sisam (Samos): Kuşadası

Patmos: Bodrum

Leros (İleryoz): Bodrum

Kalimnos: Bodrum

Kos (İstanköy): Bodrum, Turgutreis

Simi (Sömbeki): Bodrum, Datça

Rodos: Marmaris, Fethiye

Meis (Kastellorizo): Kaş