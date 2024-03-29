Kapıda vizeli 10 Yunan Adası'na nereden gidilir? İşte kalkış limanları

Türk vatandaşları 2024 yılında 60 € kapıda vize ücreti ödeyerek yıl boyunca 7 gün süre ile tek girişle 10 Yunan adasına gidebilecek. Bu vize ile birlikte Schengen vizesine ihtiyaç duyulmayacak.
-En az 6 ay geçerliliği bulunan bordo pasaport
-Gidiş-dönüş feribot bileti
-Otel rezervasyonu
-Pasaportta KKTC vize damgasının bulunmaması
-Seyahat sigortası
-Vize başvuru formu
-3 aylık banka hesap dökümü
-60 € vize ücreti
Yukarıdaki şartlar doğrultusunda başvuruda bulunup kapıda vize ücretini yatırdıktan sonra kısa süre içerisinde elektronik ortamda vize onayı alabilirsiniz.
Kapıda vizeli Yunan Adaları ise şöyle:
Midilli (Lesvos)
Sakız (Chios)
Sisam (Samos)
Patmos
Leros (İleryoz)
Kalimnos
Kos (İstanköy)
Simi (Sömbeki)
Rodos
Meis (Kastellorizo)
Peki, Yunan Adaları'na nereden gidilir? Kapıda vizeli Yunan Adaları'na hangi limandan gidilir? İşte kalkış noktaları...
Kapıda vizeli Yunan Adaları ve kalkış limanları 2024
Midilli (Lesvos): Ayvalık
Sakız (Chios): Çeşme
Sisam (Samos): Kuşadası
Patmos: Bodrum
Leros (İleryoz): Bodrum
Kalimnos: Bodrum
Kos (İstanköy): Bodrum, Turgutreis
Simi (Sömbeki): Bodrum, Datça
Rodos: Marmaris, Fethiye
Meis (Kastellorizo): Kaş