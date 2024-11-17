Karadağ - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

A Milli Futbol Takımımız UEFA Uluslar Ligi 6. hafta mücadelesinde deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.

B Ligi 4. grupta yer alan A Milli Futbol Takımımız Karadağ, Galler ve İzlanda ile aynı grupta yer alıyor.

A Ligi'ne çıkmak için mücadele veren millilerimiz deplasmanda karşılaşacağı Karadağ'ı yenmesi halinde A Ligi'ne yükselecek.

A Milli takımımız grupta oynadığı beş maç sonunda elde ettiği 3 galibiyet 2 beraberlik ile 11 puan topladı.

Futbolseverler Karadağ - Türkiye maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Peki, Karadağ - Türkiye maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...

Karadağ - Türkiye maçı ne zaman?

Karadağ - Türkiye maçı 19 Kasım 2024 Salı günü saat 22:45'te başlayacak.

Karadağ - Türkiye maçı TV8 ekranlarından canlı yayınlanacak.