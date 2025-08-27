Kararan altın takılar nasıl parlatılır? İşte en etkili 3 yöntem

Altın, parlaklığı ve şıklığıyla en çok tercih edilen takıların başında geliyor.

Ancak altın zamanla kullanım, ter, kozmetik ürünleri ve çevresel etkenler nedeniyle kararabilir ya da mat bir görünüme kavuşabilir.

Peki, solan veya kararan altın takılar eski ışıltısına nasıl kavuşturulur?

İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz pratik altın temizleme yöntemleri...

Bulaşık Deterjanı ve Ilık Su Yöntemi

Bir kaba ılık su doldurun ve birkaç damla bulaşık deterjanı ekleyin. Altın takınızı bu karışımda 15-20 dakika beklettikten sonra yumuşak bir fırça ile nazikçe temizleyin. Durulayıp yumuşak bir bezle kurulayın.

Karbonat ve Su Karışımı

Karbonatı biraz su ile macun kıvamına getirin. Altın üzerine sürüp yumuşak bir diş fırçasıyla hafifçe ovalayın. Ardından bol su ile durulayıp kurutun.

Sirke ve Su Çözeltisi

Bir bardak ılık suya bir yemek kaşığı sirke ekleyin. Altını birkaç dakika bu karışımda bekletip temiz bir bezle silin.